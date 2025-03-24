Школярі Харківщини отримають понад 4800 ноутбуків

На потреби школярів Харківської області передали 4853 хромбуків, з яких 3108 – для пільгових категорій. Ґаджети розподілили між 39 громадами Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Берестинського та Лозівського районів.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Масштабну партію хромбуків вдалося отримати за сприяння Міністерства освіти і науки України та співпраці керівництва Харківської ОВА, очільників громад, Finn Church Aid (FCA) за фінансової підтримки Education Cannot Wait.

«Нові ґаджети дають змогу забезпечити стале навчання школярів за умови онлайн-освіти. Особливу увагу приділяємо пільговим категоріям», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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