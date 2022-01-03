Скользко и не чищено: водители жалуются на состояние дорог

Лобовое столкновение в Васищево: сегодня днем автомобиль Renault Logan вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру DAF. Информация о пострадавших уточняется.

На Московском проспекте в районе метро ХТЗ столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Audi A3. По предварительной информации., обошлось без пострадавших.

В соцсетях сообщают еще о нескольких ДТП: на проспекте Тракторостроителей и на пересечении Салтовского шоссе с улицей Академика Павлова.

Водители жалуются на состояние дорог в области и в отдаленных от центра районах города.