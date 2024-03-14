Харків

Сьогодні, 14 березня, трамвай №27 тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

Автор Геннадій Семенов
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Рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вул. Москалівської), буде припинений з 9:30 до 15:30 14 березня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –  розворотне коло  «Новожанове»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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