Сплачував податки в державний бюджет рф: поліцейські затримали харківського підприємця (відео)

Поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення росії низка філіалів одного з підприємств на Харківщині не припинили свою господарську діяльність на тимчасово окупованій росіянами території.

Керівник фірми добровільно пішов на співпрацю з окупантами та сплачував податки від отриманих прибутків до державного бюджету російської федерації. Про це повідомляє Нацполіція України.

Зокрема 55-річний чоловік, перебуваючи в Харкові, дистанційно керував філіалами фірми з виготовлення та продажу автозапчастин. Фігурант здійснював координацію всіх видів діяльності підприємства, виконував організаційно-розпорядчі функції. Скорочення штатної чисельності працівників, надання відпусток та звільнення працівників підприємства відбувалося лише за його погодження та за його підписом.

Вже з’ясовано, що лише однією з філій підприємства, яка в тимчасово окупованому Криму, було сплачено до держбюджету країни-агресора 20 мільйонів рублів. Крім того, встановлено, що чоловік був керівником аналогічних підприємств на території росії.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службовому кабінеті фігуранта та за місцем його проживання правоохоронці виявили низку документів, які вказують на його злочинну діяльність. Також вилучено понад 13 мільйонів гривень, на які слідчий суддя наклав арешт.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.





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