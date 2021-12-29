400 млн гривен на Карсаны: в Харькове решили купить автобусы подороже

Харьков планирует закупить еще 160 новых автобусов производства турецкого бренда Karsan. Их должны привезти в Украину уже в следующем году. Такое решение было принято на сессии горсовета. Следует отметить, что город раньше уже купил 150 автобусов, которые сейчас работают на маршрутах. Новые машины приобретут в лизинг, в качестве подписки нужно оплатить 10% от стоимости, сообщил заммэра по инфраструктуре Евгений Водовозов. Автобусы бренда Karsan обойдутся городу более чем в 400 миллионов гривен. За эти деньги можно было купить больше «Богданов» и поддержать отечественного производителя, отметили депутаты на сессии, но руководитель города заверил, что такие расходы по силам городскому бюджету, к тому же новая техника более качественная. А собирают ее в Харькове – производитель поставляет комплектующие.

Игор Терехов, мэр Харькова

Мы не повышаем тариф. Понятно, что за счет чего-то это компенсировать надо, но есть то, что город имеет возможность сегодня купить или собрать новый транспорт, как мы планируем собрать новый транспорт. Это рабочие места. Это нормальный низкопольный транспорт, мы переходим на безналичный расчет – никаких наличных денег.

Кроме автобусов в Харькове вскоре должны появиться еще 22 новых троллейбуса. Они должны поступить в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком. Также чиновники уже начали переговоры по программе закупки низкопольных трамваев. Марина Николаева, Владислав Самойлов, АТН