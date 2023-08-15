Створити безпечний простір у Харкові міській владі доручило керівництво держави – Терехов про будівництво у Саржиному Яру

Тендер на проєктування безпечного багатофункціонального центру оголосять лише після ретельного аналізу технічного завдання, яке відповідатиме викликам воєнного часу.

Про це сьогодні, 15 серпня, в національному телемарафоні повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що локацію для будівництва цього сучасного укриття міська влада обере разом з громадськістю. «Цей простір потрібно збудувати під землею, і ми разом з громадськістю вирішимо, на якому місці він буде побудований. Це підземне укриття дуже важливе для міста Харкова. Технічне завдання буде ретельно проаналізоване, і тільки тоді оголосимо тендер на його проєктування, а потім – будівництво», – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, створити такий безпечний простір у Харкові міській владі доручило керівництво держави.

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