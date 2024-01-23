Синєгубов повідомив про двох загиблих у Харкові, зросло й число поранених (оновлено)

23 січня внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули дві жінки. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Четверо постраждалих доставлені в лікарню, серед поранених – десятирічна дівчина.

Оновлено о 8:35. До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані. Інші постраждалі – у легкому та середньому станах.

Оновлено о 8:55. Як повідомили в ОВА, 28 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Медики продовжують надавати допомогу. Загинули жінки 56 та 40 років.

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