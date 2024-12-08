Синоптики попередили про ковзанку на дорогах: погода у Харкові 8 грудня

Сьогодні, 8 грудня, у Харкові та області очікується прохолодна погода – незначний мінус вночі та близько 0 °C вдень. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 8 грудня

Сьогодні у Харкові буде хмарно, без істотних опадів.

Вночі та вранці слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від -2 до 0 °C, вдень від 0 до +2 °C.

Погода на Харківщині 8 грудня

У Харківській області синоптики сьогодні прогнозують хмарну погоду й також без снігу та дощу. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці – слабка ожеледь.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від -4 до +1 °C, вдень від -1 до +4 °C.

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