Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював Вовчанськ, Красне Перше, Синьківку, Петропавлівку, Кислівку, Піщане та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 17:00 неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ, сталася пожежа. 52-річний водій трактора загинув на місці.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 11,5 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти не полишають спроб просунутися вперед. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки. Під вогнем ЗСУ ворог з втратами повернувся на вихідні позиції.

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