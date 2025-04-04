Тестування аутизму за методикою ADOS-2, допоміг ТГ-канал “Труха” – тепер це можливо у Харкові ®

МЦ комплексної реабілітації дітей «Нове дихання» отримав нове обладнання для раннього діагностування розладів аутистичного спектра:

«ADOS, або план діагностичного обстеження на аутизм, є напівструктурованою методикою для комплексної діагностики обстежуваних різних вікових груп, які мають підозру на наявність розладів аутистичного спектра. Цей тест дозволяє лікарю скласти діагностику та дати професійну інформацію. Це максимально точна інформація, кожна дитина унікальна. Але є точні фактори, які вказують і цей тест дозволяє їх точно виміряти», – пояснює к.м.н., дитячий невролог Ірина Гордієнко.

«Діти дощу» – так називають дітей з аутизмом. Вони грають з предметами не так, як більшість та радіють іншому. Як незвичайним дітям адаптуватися під навколишній світ та середовищу сприймати таких людей краще:

«Рання діагностика вкрай важлива. Адже, фахівці, які займаються розвитком дітей раннього віку, розуміють таке слово, як нейропластичність. Про можливість дитини подолати той шлях, збудувати кращі нейробіологічні можливості у своєму мозку. Це унікальний період, сенситивний», – розповіла к.м.н., дитячий невролог Ірина Гордієнко.

Розлади аутистичного спектра починаються у дитинстві, проте зберігаються у підлітковому і дорослому віці. За методикою ADOS діагностувати розлади аутистичного спектра можливо від 1 року:

«Я, як меценат з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагаємо військовим, постраждалим від прильотів ракет, тим, хто залишився без житла, літнім людям, дітям, та, тим паче найбільш вразливим. Ми замовили, майже два місяці чекали. Дай Боже, закінчиться війна, але стане складніше усім. Зараз нам є заради чого триматися, а коли все закінчиться, буде багато розчарувань, депресій. Якщо є можливість допомагати, це треба вже робити. В мене ж мій син та я, як батько, якщо, дійсно, є можливість, чому б і ні», – розповів власник TG-каналу «ТРУХА» Максим Лавриненко.

Аутизм неможливо вилікувати, проте з часом можна адаптувати таку людину до соціального життя:

«Мені дуже сподобалося, як дитина зраділа. Емоції дітей вони щирі, непідробні та грають важливу роль у нашому житті», – ділиться мати дитини з особливостями розвитку Наталя.

До слова, методика ADOS успішно використовується для діагностики аутизму у всьому світі, оскільки ADOS – це шкала спостереження, що базується на імітації соціальних ситуацій і реакцій на них у дітей. ADOS-2, який було придбано, складається з 5 модулів, для проходження кожного потрібно 40–60 хв. Кожен респондент оцінюється тільки за модулем, який відповідає його вербальному розвитку і віку. Підходить для дітей, які використовують фразове мовлення, але не розмовляють вільно:

Ольга Краснощьок, власниця центру, розповіла, що ця методика досить коштовна, вартість складає близько 365 тис. грн і саме завдяки Максиму Лавриненку, який допоміг з реалізацією, програма тепер працює в центрі.

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