Харків

Тістороб, верхолаз та судовий експерт: вакансії тижня в Харківській області

Автор Геннадій Семенов
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Станом на 3 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2727 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Тістороб, верхолаз та судовий експерт: вакансії тижня в Харківській області 7

1.     Головний юрисконсульт – 80 410 грн.
2.     Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
3.     Економіст з планування – 30 000 грн.
4.     Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.
5.     Судовий експерт – 25 000 грн.
6.     Глазурувальник – 20 000 грн.
7.     Тістороб – 19 980 грн.
8.     Машиніст теплотяга – 19 000 грн.
9.     Верхолаз – 15 000 грн.
10.   Палітурник – 12 000 грн.
 
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

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