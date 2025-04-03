Тістороб, верхолаз та судовий експерт: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 3 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2727 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Головний юрисконсульт – 80 410 грн.
2. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
3. Економіст з планування – 30 000 грн.
4. Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.
5. Судовий експерт – 25 000 грн.
6. Глазурувальник – 20 000 грн.
7. Тістороб – 19 980 грн.
8. Машиніст теплотяга – 19 000 грн.
9. Верхолаз – 15 000 грн.
10. Палітурник – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
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