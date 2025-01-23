Харків

Токар-карусельник, рекламіст та вчитель: вакансії тижня в Харківській області

Автор Геннадій Семенов
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Станом на 23 січня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1942 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

Токар-карусельник, рекламіст та вчитель: вакансії тижня в Харківській області 7

1. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн.

2. Інженер-технолог – 29 000 грн.

3. Токар-карусельник – 25 000 грн.

4. Інженер із впровадження нової техніки й технології – 20 980 грн.

5. Лікар-лаборант – 20 000 грн.

6. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 19 500 грн.

7. Представник торгівельний – 18 000 грн.

8. Рекламіст – 17 900 грн.

9. Фасувальник медичних виробів – 15 000 грн.

10. Формувальник трикотажних виробів – 14 900 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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