Токар-карусельник, рекламіст та вчитель: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 23 січня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1942 вакансії.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 30 000 грн.
2. Інженер-технолог – 29 000 грн.
3. Токар-карусельник – 25 000 грн.
4. Інженер із впровадження нової техніки й технології – 20 980 грн.
5. Лікар-лаборант – 20 000 грн.
6. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 19 500 грн.
7. Представник торгівельний – 18 000 грн.
8. Рекламіст – 17 900 грн.
9. Фасувальник медичних виробів – 15 000 грн.
10. Формувальник трикотажних виробів – 14 900 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
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