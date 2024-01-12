Торгував зброєю: харків’янину загрожує до 7 років позбавлення волі

Встановлено, що чоловік продав покупцям автомат з патронами, близько 20 гранат, запали до них, міну направленої дії М-18, чотири ручні протитанкові гранатомети, майже кілограм пластиду.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Співробітники Харківського районного управління поліції № 3 під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури та за оперативним супроводом ВБ СБУ встановили, що до злочину причетний 28-річний харків’янин.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання зловмисника. У квартирі виявили та вилучили 30 патронів калібру 5,45 мм.

Також встановлено, що чоловік продав автомат з патронами, близько 20 гранат, запали до них, міну направленої дії М-18, чотири ручні протитанкові гранатомети, майже кілограм пластиду.

Наразі джерело походження заборонених предметів встановлюється. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На даний час чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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