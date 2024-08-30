Троє людей загинули, зокрема дитина: окупанти влучили по будинку та освітній установі в Харкові

Вдень 30 серпня окупанти завдали авіаударів по Харкову, є влучання в кількох районах міста. За попередніми даними, загинули троє людей, зокрема дитина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені», – повідомив Терехов.

За словами мера, в Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці загинули ще двоє людей.

За попередньою інформацією, в Індустріальному районі зафіксоване влучання по 12-поверховому житловому будинку.

«Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється», – зазначив Терехов.

«У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але місце влучання КАБу обстежується», – повідомив очільник міста.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, один із ударів пошкодив освітню установу у Харкові.

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