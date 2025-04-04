Троє загиблих, понад 30 постраждалих: наслідки ударів росіян по житлових будинках у Харкові

3 квітня з 22:00 російські війська завдали близько шести ударів по Новобаварському району Харкова, усі влучання припали на висотну житлову щільну цивільну забудову. Унаслідок атак пошкоджено близько 32 чотири- та п’ятиповерхових житлових будинків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За однією з адрес безпілотник ударив просто у двоповерховий житловий будинок, знищивши цілий під’їзд.

«Половина будівлі була зруйнована, під завалами опинилися дві квартири, у яких мешкало п’ятеро осіб. Двоє людей – чоловік і жінка близько 40 років – загинули, їхні тіла дістали з-під завалів. Їхню 10-річну доньку ще шукають», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 1:18 4 квітня, кількість загиблих збільшилася до трьох: рятувальники деблокували фрагменти третього тіла з-під завалів.

У квартирі на першому поверсі перебували мати (близько 70 років) і син (близько 50 років), вони не виходять на зв’язок. За словами сусідів, у момент влучання вони перебували вдома.

За даними правоохоронців, відомо про 34 травмовані людини, серед них двоє дітей: 9-річний хлопчик, у якого гостра реакція на стрес, та 16-річний хлопець із переломом гомілки. Поранені також дістали переломи, забої та інші травми.

Для ударів армія РФ застосувала безпілотники «Герань-2». За фактами цих воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. На місці триває розбір завалів для пошуку тіл, на деяких локаціях триває гасіння пожеж та ліквідація наслідків обстрілу.

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