Харків

Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня

Автор yelyzaveta
69 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

30 грудня внаслідок обстрілу Харкова постраждали будівлі трьох медзакладів.

Попередньо, жоден з пацієнтів та медперсонал лікарень не постраждав, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними Харківської ОВА, станом на 20:33 госпіталізовані 8 людей.

«Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку – хлопець 16 років, госпіталізований з уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан – середній», – уточнили в ОВА.

  • Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня 7
  • Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня 9
  • Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня 11
  • Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня 13
  • Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня 15

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше