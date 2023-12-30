Три харківські медзаклади пошкоджено під час ракетної атаки 30 грудня

30 грудня внаслідок обстрілу Харкова постраждали будівлі трьох медзакладів.

Попередньо, жоден з пацієнтів та медперсонал лікарень не постраждав, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними Харківської ОВА, станом на 20:33 госпіталізовані 8 людей.

«Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку – хлопець 16 років, госпіталізований з уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан – середній», – уточнили в ОВА.











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