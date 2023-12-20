У харківському метро поліція затримала трьох чоловіків, які перебували у розшуку

Протягом доби у Харкові працівники відділу поліції в метрополітені виявили трьох громадян, які розшукувались правоохоронними органами за скоєння різних злочинів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На станції метро «Університет» зупинили 40-річного чоловіка, який вчинив крадіжку в умовах воєнного стану.

На станції метро «Захисників України» виявили 20-річного харків’янина, який значиться у розшуку за Кременчуцьким відділом поліції, як особа, яка вчинила наркозлочин.

На станції метро «Спортивна» при перевірці 33-річного мешканця Харківської області встановили, що його розшукують поліцейські Чугуївського РУП за скоєння злочину за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України.

Про виявлення громадян повідомлено ініціаторам розшуку.

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