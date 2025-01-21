У Харкові будують шість підземних шкіл

Будівництво шести підземних шкіл триває в Харкові.

Про це сьогодні, 21 січня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він нагадав, що Харків став першим містом в Україні, де була побудована підземна школа. Крім того, для навчання дітей були облаштовані приміщення на шести станціях метрополітену.

«Зараз ми будуємо ще шість шкіл під землею, частина з яких вже практично готова. Кілька таких закладів добудуємо навесні, а інші почнуть роботу з 1 вересня цього року», – розповів мер.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”