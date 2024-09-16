У Харкові чоловік кинув гранату в знайомого

14 вересня 43-річний харків’янин вийшов на балкон своєї квартири, розташованої на першому поверсі в будинку по вулиці Героїв Праці, щоб поспілкуватись зі знайомим, який стояв на вулиці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У ході бесіди між чоловіками виник словесний конфлікт. Підозрюваний взяв гранату РГД-5, висмикнув запобіжну чеку з кільцем і кинув бойовий припас у бік свого співрозмовника.

Внаслідок вибуху 34-річний потерпілий зазнав тілесних ушкоджень.

Зловмисника затримали. Раніше чоловіку неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та крадіжки. Наразі встановлюються обставини, за яких чоловік придбав гранату, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на умисне вбивство та придбання, зберігання бойового припасу без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

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