У Харкові чоловік намагався покінчити з життям: поліція втрутилась

Поліцейські Харкова попередили спробу самогубства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Наразі життю 22-річного хлопця нічого не загрожує. Його буде доставлено до медичного закладу.

4 квітня у лісосмузі Шевченківського району співробітники Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області проводили слідчі дії в рамках одного з відкритих кримінальних проваджень.

Під час роботи поліцейські помітили чоловіка, який йшов лісопосадкою та своєю поведінкою привернув увагу правоохоронців.

Правоохоронці зупинили хлопця і під час спілкування з’ясували, що той мав намір накласти на себе руки. У нього виявили передсмертну записку та мотузку з уже сформованою петлею.

Завдяки вчасному реагуванню поліцейських вдалося запобігти трагедії.

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