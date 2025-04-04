У Харкові чоловік намагався покінчити з життям: поліція втрутилась

Поліцейські Харкова попередили спробу самогубства.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Наразі життю 22-річного хлопця нічого не загрожує. Його буде доставлено до медичного закладу.
4 квітня у лісосмузі Шевченківського району співробітники Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області проводили слідчі дії в рамках одного з відкритих кримінальних проваджень.
Під час роботи поліцейські помітили чоловіка, який йшов лісопосадкою та своєю поведінкою привернув увагу правоохоронців.
Правоохоронці зупинили хлопця і під час спілкування з’ясували, що той мав намір накласти на себе руки. У нього виявили передсмертну записку та мотузку з уже сформованою петлею.
Завдяки вчасному реагуванню поліцейських вдалося запобігти трагедії.
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