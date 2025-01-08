У Харкові державі повернуто майже 3 млн гривень надлишкової сплати за електроенергію

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю товару та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів у сумі майже 3 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у березні 2021 року між державним науковим центром у Харкові та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про постачання електричної енергії.

Надалі додатковими угодами було суттєво зменшено обсяги запланованого предмета закупівлі й збільшено ціну за одиницю товару. Через це науковий центр надлишково сплатив ТОВ-постачальнику електроенергії майже 3 млн гривень.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції на час укладення договору), істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

Підстави внесення змін до істотних умов договору про постачання електричної енергії в частині збільшення ціни за одиницю товару обґрунтовуються експертним висновками Харківської торгово-промислової палати, у звязку з чим внесено зміни до Договору на підставі п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі». Проте ці висновки не містять відомостей щодо динаміки ціни на електричну енергію, в них відсутній аналіз вартості ціни електричної енергії на дату укладення договору та додаткових угод чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни електричної енергії на ринку, у зв’язку з чим не містять належного обґрунтування для зміни істотних умов. При цьому у висновках зазначено, що вони мають виключно фактографічно-інформаційний характер.

Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокурорів та задовольнив позовну заяву у повному обсязі. Нині триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Вказаний національний науковий центр є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що заснована на державній власності, яка перебуває у віданні Національної академії наук України. Отже, з підприємства вказана сума буде стягнута на користь НАН України.

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