У Харкові гонщик на BMW протаранив паркан

22 березня близько 21:00 харківські патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Льва Ландау. Поліцейські прибули на місце та виявили автомобіль BMW з характерними пошкодженнями.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори встановили, що водій не врахував дорожню обстановку й не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду – паркан.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу «Драгер». Результат – 1,75 проміле, що в понад вісім разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден. Також, при перевірці документів з’ясувалося, що водій BMW не мав поліса обов’язкового страхування.

Поліцейські відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

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