У Харкові готові подавати тепло в будинки

Харків на 100% готовий до початку опалювального сезону, але тепло дадуть, коли середньодобова температура буде нижче плюс 8 градусів упродовж трьох діб.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

«Ми дуже серйозно готувалися, і було багато зроблено – перекладені тепломережі, відновлені пошкоджені ворогом котельні. На сьогодні системи теплопостачання заповнені теплоносієм. Також місто повністю забезпечене газом. Але поки що погода дозволяє нам заощадити ресурси, а харків’янам – кошти за оплату комунальних послуг», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

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