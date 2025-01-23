У Харкові група ділків продавала ухилянтам інвалідності: поліція повідомила деталі схеми

Дві пенсіонерки, чоловік з адвокатським посвідченням та організатор схеми допомагали харків’янам призовного віку ухилятися від мобілізації. Чотирьом учасникам схеми вже оголошено підозри, адвокат встиг втекти.

Деталі діяльності злочинної групи повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Як розповіли в поліції, у кожного в цій злочинній групі була власна роль. Адвокат підшукував потенційних «клієнтів», які хотіли незаконно перетнути кордон. Жінки організовували через власні зв’язки в лікарнях фіктивне лікування, а також отримували підроблені медичні документи. 55-річний безробітний організатор, раніше засуджений за тяжкий злочин, керував групою та розподіляв гроші.

Через цю групу можна було отримати другу або третю групу інвалідності за п’ять тисяч доларів та виїхати з України. Правоохоронці провели тридцять обшуків, вилучили гроші, медичні документи, банківські картки та техніку. В районній МСЕК обшуки тривають.

Всім чотирьом фігурантам вручили повідомлення про підозру. Одна з жінок – під цілодобовим домашнім арештом, організатор і друга жінка – під вартою без права внесення застави.

«А от учасник групи, який мав адвокатське посвідчення, встиг втекти. Він не з’явився на засідання суду щодо обрання запобіжного заходу. Його вже оголосили в розшук», – розповів Болвінов.

Слідчі встановлюють зв’язки підозрюваних та їхню причетність до інших злочинів.

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