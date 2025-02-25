У Харкові лікарі «швидкої» реанімували жінку: гострий інфаркт міокарда

22 лютого о 11:32 у диспетчерську невідкладної допомоги надійшов екстрений виклик.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Гострий інфаркт міокарда спричинив клінічну смерть у 64-річної жінки.
Завдяки злагодженій роботі бригади ЕМД 1006 у складі лікаря Святослава Карнауха, парамедика Станіслава Кусова та екстреного медичного техніка Володимира Малютіна життя пацієнтки вдалося врятувати.
Після успішних реанімаційних заходів жінку госпіталізовано до лікувального закладу.
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