У Харкові локалізували пожежу у 12-поверхівці

Триває ліквідація пожежі у 12-поверховому житловому будинку у Харкові після влучання російської авіабомби. Постраждала 41 людина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

О 19:01 пожежу площею 600 кв. м локалізовано.





Як повідомив Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко, під завалами ще можуть перебувати люди. Поліція отримала заяву про щонайменше одну зниклу безвісти особу.

Поліція на місці події розгорнула оперативний штаб. Вже отримано понад 30 заяв про пошкодження майна.

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