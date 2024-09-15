Харків

У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою

Автор Галина Шподарева
128 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Триває ліквідація пожежі та розбір завалів на місці авіаударів по житловій багатоповерхівці у Немишлянському районі Харкова. Надзвичайники врятували чоловіка з собакою з 12 поверху.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою 7

За даними Харківської ОВА, під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області, в результаті влучання у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа у квартирах на 3 поверсі, а також між 9 та 12 поверхами.

  • У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою 9
  • У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою 11
У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою 13

Вогнеборці спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами проводили заходи з порятунку та евакуації мешканців будинку.

За попередніми даними, постраждали 35 людей, зокрема діти.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару.

У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою 15

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше