У Харкові на місці влучання авіабомби врятували чоловіка з собакою

Триває ліквідація пожежі та розбір завалів на місці авіаударів по житловій багатоповерхівці у Немишлянському районі Харкова. Надзвичайники врятували чоловіка з собакою з 12 поверху.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської ОВА, під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області, в результаті влучання у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа у квартирах на 3 поверсі, а також між 9 та 12 поверхами.





Вогнеборці спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами проводили заходи з порятунку та евакуації мешканців будинку.

За попередніми даними, постраждали 35 людей, зокрема діти.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару.

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