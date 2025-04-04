У Харкові на місцях обстрілів чергувала Нацгварція: фото

3 квітня росіяни атакували ударними безпілотниками Новобаварський район Харкова, п’ятеро людей загинули, понад 30 постраждали. З метою недопущення фактів мародерства і порушень правопорядку на місці події чергували бійці Нацгвардії.

Фото з місць обстрілів показали в 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

У результаті шести влучень ворожих БпЛА по Новобаварському району спалахнули приватний житловий будинок та багатоквартирна будівля. В одному з місць влучань стався обвал під’їзду. Усього пошкоджено близько 30 будинків, зафіксовано загоряння десяти автомобілів.

Для охорони місць обстрілів та надання допомоги спецслужбам були залучені патрульні екіпажі 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України.

«Екіпажі прибули на місце події в найкоротший термін і приступили до виконання завдань. В ході проведення рятувальних робіт на місці події спроб мародерства та порушень громадського порядку не зафіксовано», – зазначили в бригаді.

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