У Харкові на пожежі у дев’ятиповерхівці врятували чоловіка

6 січня об 11:33 у Новобаварському районі Харкова сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
По прибуттю рятувальники встановили, що на балконі квартири на третьому поверсі горять домашні речі на площі 2 кв. м. Вогнеборці врятували 65-річного чоловіка. Причина загоряння встановлюється.
Друга побутова пожежа сталася ввечері в селищі Васищеве Харківського району: у п’ятиповерховому житловому будинку у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі 2 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували 37-річну жінку. Вогонь ліквідували о 22:01. Постраждав 38-річний чоловік. Причина загоряння встановлюється.
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