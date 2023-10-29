У Харкові на пожежі в житловому будинку врятували чоловіка

28 жовтня о 7:21 в Основ’янському районі Харкова сталася пожежа у квартирі на першому поверсі житлової 2-поверхівки.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

На пожежі врятовано 69-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні.

Площа пожежі склала 5 кв.м. Причина – необережне поводження з вогнем

О 08:15 силами рятувальників Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС пожежу було ліквідовано.

Загалом з 28 по 29 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 56 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

34 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

11 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

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