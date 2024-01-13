У Харкові на стації метрополітену впіймали чоловіка з гранатою

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Холодна гора» виявили 40-річного чоловіка, який зберігав при собі гранату Ф-1 та запал до неї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Проводиться подальша перевірка.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4400 транспортних засобів.

У Лозівському районі поліцейські виявили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб.

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