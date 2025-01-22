У Харкові на системному хабарництві викрили податківицю, її колег перевіряють на причетність

Працівники ДБР за сприяння керівництва ГУ ДПС у Харківській області повідомили про підозру в хабарництві заступниці начальника одного з управлінь обласної державної податкової служби.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Встановлено, що з серпня 2024 року посадовиця організувала схему систематичного вимагання хабарів від підприємців. Гроші підприємці мали давати не лише за виявлені порушення законодавства у діяльності підприємців, а й за непроведення перевірок, за необхідні процедури під час закриття ФОПів тощо. У середньому «за послугу» підприємці мали платити від двох до п’яти тис. доларів.

У межах досудового розслідування проведено близько десяти обшуків, під час яких вилучено документи, комп’ютерну та телефонну техніку, чорнові записи та близько 20 тис. доларів.

Заступниці начальника управління повідомлено про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Встановлюється повне коло посадовців, причетних до злочину, перевіряються інші факти систематичного вимагання хабарів працівниками податкової.

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