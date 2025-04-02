У Харкові на узвозі Карпівському та вулиці Великій Гончарівській тимчасово заборонений рух транспорту

Рух транспорту на узвозі Карпівському, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Великої Гончарівської, та на вул. Великій Гончарівській, на ділянці від узвозу Карпівського до пров. Сімферопольського, буде заборонений з 8:30 до 15:00 3 квітня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з санітарної обрізки дерев вздовж Карпівського саду.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Семінарською, вул. Полтавський Шлях, бул. Гончарівським та іншими прилеглими вулицями.

У зв’язку з цим рух тролейбусів і автобусів на узвозі Карпівському та вул. Великій Гончарівській, на ділянці від вул. Семінарської до бул. Гончарівського, буде припинений з 9:00 до 15:00 3 квітня.

У цей час громадський транспорт курсуватиме так:

Тролейбус №11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут»;

автобус №67: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Грушевського – вул. Баварська – пров. Коробейницький – вул. Валерія Романовського – вул. Семінарська – вул. Полтавський Шлях – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);

у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Семінарська – вул. Валерія Романовського – пров. Коробейницький – вул. Баварська – Григорівське шосе – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора».

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