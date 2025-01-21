У Харкові на вулиці Камишева нетверезий водій скоїв ДТП

20 січня, близько 20-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Івана Камишева.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля ВАЗ здійснив зіткнення з іншим авто.

Також, заявник повідомив нашим інспекторам, що водій, який скоїв ДТП має ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час встановлення всіх обставин події керманич авто ВАЗ повідомив патрульним, що вживав алкоголь після ДТП. Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився. Також, при перевірці документів з’ясувалося, що громадянин не мав поліс обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

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