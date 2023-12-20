У Харкові новий маршрут для жителів Олексіївки та Павлового Поля

Для жителів Олексіївки та Павлового Поля вводять новий маршрут.
Тролейбус №2 «Розворотне коло «Пр. Перемоги» – пл. Свободи» почне курсувати з четверга, 21 грудня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, введення тимчасового маршруту пов’язане з необхідністю покращення пасажирських перевезень мешканців Олексіївки та Павлового Поля.
Тролейбус №2 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободи.
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