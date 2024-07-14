У Харкові обстрілами пошкоджено 4,5 тисячі житлових будинків: які зноситимуть

У Харкові пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів будинки, які не підлягають відновленню, знесуть і на їх місці побудують нові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у Харкові пошкоджень зазнали близько 4,5 тис. житлових будинків. У кожному з них фахівці проводять експертизу, яка визначає, чи можливо відновити будівлю.

«Також ми робимо фінансовий аналіз, аби порівняти вартість реконструкції та знесення/зведення нового будинку на тому ж місці. Якщо будівництво нового коштуватиме стільки ж, як і відновлення пошкодженого, то, звісно, ми зводитимемо нові будинки. В них будуть облаштовані системи енергозбереження, а також підземні паркінги», – зазначив Терехов.

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