У Харкові п’яний водій пропонував патрульним хабар

Водій з ознаками наркотичного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 4 500 гривень.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

21 січня вдень, близько 15-ї години, на вулиці Павла Тичини патрульні зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд на сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він відмовився.

Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 4 500 гривень. Поліцейські неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

Чоловік, своєю чергою, вирішив залишити грошові кошти у службовому авто.

Патрульні відреагували на такі дії викликом слідчо-оперативної групи. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі.

Зауважимо, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”