У Харкові патрульні врятували літню жінку (відео)

Напередодні харківські патрульні отримали повідомлення про те, що в одному з будинків Новобаварського району їхньої допомоги потребує літня жінка.

«Моя 72-річна сусідка кричить з будинку про допомогу, проте оселя закрита зсередини, потрібна ваша допомога», – повідомила схвильована жінка на лінію 102. Про це розповіли в пресслужбі УПП Харківської області.

За декілька хвилин інспектори Віталій Беднарський та Максим Босенко прибули на місце події на вулицю Євгена Решетнікова. З-за дверей було чути ослаблений жіночий голос. Тож патрульні вирішили потрапити в оселю через вікно.

В будинку вони побачили жінку, яка лежала на підлозі, але самостійно підвестися не могла. Інспектори надали їй необхідну допомогу та контролювали її стан до приїзду швидкої.

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