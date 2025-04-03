У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

2 квітня ввечері, близько 17-ї години, на майдані Конституції патрульні виявили автомобіль Toyota, кермувальник якого здійснив зупинку з порушенням ПДР України.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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