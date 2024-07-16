У Харкові пішов третій тиждень африканського літа: прогноз погоди на 16 липня

У вівторок, 16 липня, у Харкові буде сонячно й знов без дощів, повітря прогріється до 35 градусів. За прогнозами синоптиків, така спекотна й суха погода триматиметься щонайменше до кінця тижня.

Ймовірність опадів сьогодні мінімальна, повідомляє sinoptik.ua.

«Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з’являться перші хмари. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Стовпчик термометра підніметься з 23° вранці до 35° вдень, вночі до +24°. Вітер змінних напрямків, до 3 м/с.

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