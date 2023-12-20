У Харкові після зіткнення на перехресті одна з автівок вилетіла на тротуар та збила пішоходів

Сьогодні, близько 14:00, на перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького не розминулися автомобілі Kia Sportage та Citroen, після чого обидві автівки вилетіли на тротуар, де під колеса Citroen потрапили два пішоходи.

Як повідомив новинам АТН директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, травм в результаті ДТП зазнали троє людей.

Одному з пішоходів меддопомогу надали на місці, водій однієї з автівок та другий пішохід були госпіталізовані.





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