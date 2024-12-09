У Харкові планують знести 26 житлових будинків, які не підлягають відновленню

Першочергово у Харкові відновлюють будинки з незначними пошкодженнями. За рік було відремонтовано майже 100 будівель.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

«Цього року ми ставили за мету відбудувати приблизно 100 будинків, і майже всі роботи планується завершити до кінця року. Але цього недостатньо, і ми це розуміємо. Тому будемо й далі відбудовувати житлові будинки, в тому числі ті, які зазнали дуже серйозних руйнацій», – зазначив мер.

Міський голова повідомив, що станом на сьогодні не підлягають відновленню 26 будинків. Такого висновку дійшли після проведення інструментальної та економічної експертиз. За словами мера, ці будинки будуть знесені, а на їхньому місці збудують нові.

«Люди звикли до місць, де вони жили. Вони були повністю облаштовані – дитячі майданчики, школи, стадіони. І щоб містяни могли всім цим користуватись, нам потрібно відбудовувати житло і на місці знесених будинків зводити нові багатоповерхівки», – підкреслив Ігор Терехов.

Мер зазначив, що для цього, крім коштів міського бюджету, Харків потребує фінансової допомоги з боку держави та міжнародних партнерів, зокрема, сподівається на підтримку міст-побратимів.

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