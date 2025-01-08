У Харкові прихильник рф «зливав» у проросійські чати місця дислокації ЗСУ

У Харкові 60-річний чоловік передавав у проросійські чати у Telegram інформацію про місця дислокації українських військових, яка використовувалася для ударів військовими рф. Обвинуваченого судитимуть за поширення даних про ЗСУ в умовах воєнного стану, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, дані, опубліковані чоловіком у Telegram, надалі використовувались військовослужбовцями рф для планування прицільних ударів по місцях базування українських оборонців.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

На суд зловмисник очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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