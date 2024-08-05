У Харкові продовжили обмеження водопостачання на ХТЗ

В кількох макрорайонах Харкова водопостачання здійснюється за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з 31 липня. Раніше повідомлялося, що обмеження скасують 4 серпня, проте за оновленою інформацією ситуація з постачанням води стабілізуються 7 серпня.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Причина – проведенням профілактичних робіт на каналізаційних мережах.

Постачатимуть воду за вказаним графіком будуть жителям мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. 92-ї бригади (вул. Грицевця), вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Михайла Комарова (вул. Тархова), селища Докучаєва.

Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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