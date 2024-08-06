У Харкові пролунала серія вибухів (оновлено)

6 серпня близько 00:30 у Харкові пролунали кілька вибухів. Сигнал повітряної тривоги спрацював після першого удару.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, було «схоже на удар по місту».

Жителі Харкова нарахували щонайменше чотири вибухи – перший окремо, за кілька хвилин – ще три підряд.

У поліції Харківщини наголошують на необхідності залишатися в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 1:03. Після 1:00 у Харкові було чутно ще один вибух.

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