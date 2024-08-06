Харків

У Харкові пролунала серія вибухів (оновлено)

Автор Галина Шподарева
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6 серпня близько 00:30 у Харкові пролунали кілька вибухів. Сигнал повітряної тривоги спрацював після першого удару.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові пролунала серія вибухів (оновлено) 7

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, було «схоже на удар по місту».

У Харкові пролунала серія вибухів (оновлено) 9

Жителі Харкова нарахували щонайменше чотири вибухи – перший окремо, за кілька хвилин – ще три підряд.

У поліції Харківщини наголошують на необхідності залишатися в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги.

У Харкові пролунала серія вибухів (оновлено) 11

Оновлено о 1:03. Після 1:00 у Харкові було чутно ще один вибух.

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