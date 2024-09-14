У Харкові пролунали потужні вибухи (оновлено)

Сьогодні, 14 вересня, близько 23:15 у Харкові пролунало щонайменше три вибухи.

Про необхідність перебувати в укриттях жителів Харкова та району попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, є влучання у Київському районі. Місця обстежують фахівці. За попередніми даними, без постраждалих.

Оновлено о 23:34. За даними Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів щонайменше двома КАБами. Екстрені служби перевіряють імовірні місця ударів у Київському районі. Є загоряння нежитлових приміщень.

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