У Харкові рф вбила подружжя з 12-річною дитиною та їхнього сусіда, літній чоловік помер в лікарні

Кількість загиблих унаслідок атаки БпЛА на Харків 3 квітня зросла до п’яти людей. Один з постраждалих, 88-річний чоловік, помер у лікарні, а чотирьох інших загиблих наразі ідентифікують за допомогою ДНК-експертизи.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Щодо чотирьох загиблих, то наразі відібрано біологічні зразки у родичів для проведення молекулярно-генетичних досліджень.

Попередньо, щодо осіб загиблих: 12-річна дівчинка, її батько та мати, а також 45-річний чоловік – їхній сусід.

Дістали поранення та гострий шок 34 людини, серед яких троє дітей.

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