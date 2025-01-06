У Харкові сніжить: транспорт комунальників супроводжують патрульні

Харківські патрульні разом із комунальними та дорожніми службами відреагували реагування на негоду. Для безперешкодного проїзду спецтранспорт супроводжує поліція.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
«Будьте уважними за кермом, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху», – нагадують патрульні.
Поліцейські звернулися до водіїв з проханням під час паркування подбайте, щоб автівки не стали перешкодою в роботі снігоприбиральної техніки.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”