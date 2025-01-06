Харків

У Харкові сніжить: транспорт комунальників супроводжують патрульні

Автор Галина Шподарева
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Харківські патрульні разом із комунальними та дорожніми службами відреагували реагування на негоду. Для безперешкодного проїзду спецтранспорт супроводжує поліція.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

  • У Харкові сніжить: транспорт комунальників супроводжують патрульні 7
  • У Харкові сніжить: транспорт комунальників супроводжують патрульні 9

«Будьте уважними за кермом, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху», – нагадують патрульні.

Поліцейські звернулися до водіїв з проханням під час паркування подбайте, щоб автівки не стали перешкодою в роботі снігоприбиральної техніки.

  • У Харкові сніжить: транспорт комунальників супроводжують патрульні 11
  • У Харкові сніжить: транспорт комунальників супроводжують патрульні 13

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