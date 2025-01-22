У Харкові син вигнав матір з квартири та погрожував розправою: поліція надала жінці допомогу

Поліцейські припинили факт домашнього насилля та доправили жінку до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Пізно ввечері до Харківського районного управління поліції № 2 від заявниці надійшло повідомлення про вчинення домашнього насилля.

За вказаною адресою виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. На вулиці поліцейські виявили 66-річну жінку. Вона повідомила, що 44-річний син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її та погрожував фізичною розправою, а потім вигнав з квартири.

Працівники поліції разом з жінкою піднялися до квартири, але чоловік двері не відчинив. Потрапити до квартири не вдалося. Близьких родичів, знайомих, до яких потерпіла могла звернутись по допомогу, немає, коштів на оренду іншого житла у неї також не було. Поліцейські запропонували їй звернутись до Центру надання допомоги постраждалим від насильства, куди жінку супроводили на службовому автомобілі.

Поліція встановлює місце перебування порушника.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію «102» для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги.

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