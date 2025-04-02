У Харкові трамвай №6 у четвер тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, майдані Конституції й майдані Павлівському, на ділянці від майдану Захисників України до вул. Університетської, буде припинений з 9:00 до 17:00 3 квітня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з відновленням асфальтобетонного покриття трамвайних колій на Харківському мосту.

У цей час трамвай №6 курсуватиме так: розворотне коло «602-ий мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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